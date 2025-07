L orologio solare nei cruciverba: la soluzione è Meridiana

MERIDIANA

Curiosità e Significato di Meridiana

Non fermarti alla soluzione! Conosci Meridiana più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Meridiana.

Perché la soluzione è Meridiana? La meridiana è uno strumento antico che indica l'ora del giorno grazie alla posizione dell'ombra proiettata da un'asta chiamata gnomone. Posizionata di fronte a una parete soleggiata, sfrutta il movimento del sole nel cielo per segnare le ore. È un modo affascinante e semplice per capire come il tempo sia legato ai cicli naturali, rendendo la meridiana un vero simbolo di connessione con la natura.

Come si scrive la soluzione Meridiana

Hai davanti la definizione "L orologio solare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

D Domodossola

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

