La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fetta di pane abbrustolita' è 'Toast'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOAST

Curiosità e Significato di Toast

Hai risolto il cruciverba con Toast? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Toast.

Perché la soluzione è Toast? Fetta di pane abbrustolita si riferisce a una fetta di pane che è stata tostata, diventando croccante e dorata. Questo termine indica un modo semplice e gustoso di preparare il pane, spesso per accompagnare piatti o spalmare burro e marmellata. La parola toast richiama proprio questa operazione di tostatura, simbolo di una colazione classica e apprezzata in tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una fetta di pane doratoUna fetta di pane abbrustolitoGrossa fetta di pane per antipastiUna fetta di pane imburrataFetta di pane tostato condita con aglio sale e olio

Come si scrive la soluzione Toast

Non riesci a risolvere la definizione "Fetta di pane abbrustolita"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

A Ancona

S Savona

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I T R O V R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RETRIVO" RETRIVO

