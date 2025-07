Agire con delicatezza modo di dire nei cruciverba: la soluzione è Andare Per Il Sottile

ANDARE PER IL SOTTILE

Curiosità e Significato di Andare Per Il Sottile

Perché la soluzione è Andare Per Il Sottile? Agire con delicatezza significa affrontare le situazioni con attenzione e sensibilità, evitando di creare tensioni o ferire gli altri. L'espressione andare per il sottile descrive precisamente questo modo di comportarsi, cercando di risolvere le cose con tatto e precisione, senza essere bruschi o troppo diretti. È un modo elegante per indicare un atteggiamento di cautela e cura nei rapporti.

Come si scrive la soluzione Andare Per Il Sottile

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

L Livorno

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

