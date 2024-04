La Soluzione ♚ Un modo di dire evviva La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un modo di dire evviva. URRÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un modo di dire evviva: I cori de i piccoli cantori di milano) evviva l'allegria evviva l'allegria (versione con i cori de i piccoli cantori di milano) (utilizzato anche come... Hip hip urrà (italianizzazione dell'inglese Hip hip hooray, di solito pronunciata con le "h" mute) è una locuzione con valore di interiezione, di probabile origine onomatopeica, che viene di norma proferita come grido collettivo di esultanza, incitamento o per congratularsi con qualcuno. Di norma, un soggetto singolo di un gruppo di persone intona un hip hip che viene seguito da un urrà pronunciato a gran voce da tutti i presenti. In genere il grido viene dedicato a qualcuno o a qualcosa oggetto dell'esultanza, che viene menzionato prima di intonare l'hip hip (ad esempio: "per il nostro eroe, hip hip urrà"). In passato, l'urrà veniva ... Altre Definizioni con urrà; modo; dire; evviva; Un altro modo di dire Evviva; Vale Evviva; In modo non diretto; Come dire scolorito; L Evviva gridato al Redentore;

URRÀ

