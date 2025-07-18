Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno-grigiastro
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SOLUZIONE: OTARDA Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno
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Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno-grigiastro nei cruciverba: la soluzione di 59 lettere è Otarda un Uccello Dei Gruiformi Dal Becco Corto E Piumaggio Bruno
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno-grigiastro
- Risposta: OTARDA UN UCCELLO DEI GRUIFORMI DAL BECCO CORTO E PIUMAGGIO BRUNO
- Lunghezza: 59 lettere
- Schema parole: 8-7-3-9-3-5-5-1-9-5
- Schema utile: O___________ _______ ___ _________ ___ _____ _____ _ _________ _____
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Le 59 lettere della soluzione
La soluzione 'Otarda un Uccello Dei Gruiformi Dal Becco Corto E Piumaggio Bruno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno-grigiastro". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Hanno piumaggio e becco neri Un uccello artico dal becco multicolore Un uccello dal becco enorme Ha sì il becco ma non è un uccello Uccello col becco rosso
Altre definizioni collegate
Con uccello: Uccello della Nuova Zelanda
Con gruiformi: Grosso uccello dei gruiformi
Con becco: Ha un grande becco giallo