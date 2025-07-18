Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno-grigiastro

Luca Bianchi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 59 lettere per la definizione 'Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno-grigiastro' è 'Otarda un Uccello Dei Gruiformi Dal Becco Corto E Piumaggio Bruno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTARDA Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno

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Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno-grigiastro nei cruciverba: la soluzione di 59 lettere è Otarda un Uccello Dei Gruiformi Dal Becco Corto E Piumaggio Bruno

Se la definizione "Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno-grigiastro" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Otarda un Uccello Dei Gruiformi Dal Becco Corto E Piumaggio Bruno'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno-grigiastro
  • Risposta: OTARDA UN UCCELLO DEI GRUIFORMI DAL BECCO CORTO E PIUMAGGIO BRUNO
  • Lunghezza: 59 lettere
  • Schema parole: 8-7-3-9-3-5-5-1-9-5
  • Schema utile: O___________ _______ ___ _________ ___ _____ _____ _ _________ _____
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O

Le 59 lettere della soluzione

O Otranto
T Torino
A Ancona
R Roma
D Domodossola
A Ancona
-
-
-
-
U Udine
N Napoli
 
U Udine
C Como
C Como
E Empoli
L Livorno
L Livorno
O Otranto
 
D Domodossola
E Empoli
I Imola
 
G Genova
R Roma
U Udine
I Imola
F Firenze
O Otranto
R Roma
M Milano
I Imola
 
D Domodossola
A Ancona
L Livorno
 
B Bologna
E Empoli
C Como
C Como
O Otranto
 
C Como
O Otranto
R Roma
T Torino
O Otranto
 
E Empoli
 
P Padova
I Imola
U Udine
M Milano
A Ancona
G Genova
G Genova
I Imola
O Otranto
 
B Bologna
R Roma
U Udine
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Otarda un Uccello Dei Gruiformi Dal Becco Corto E Piumaggio Bruno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un uccello dei Gruiformi dal becco corto e piumaggio bruno-grigiastro". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Hanno piumaggio e becco neri Un uccello artico dal becco multicolore Un uccello dal becco enorme Ha sì il becco ma non è un uccello Uccello col becco rosso 

Altre definizioni collegate

Con uccello: Uccello della Nuova Zelanda 

Con gruiformi: Grosso uccello dei gruiformi 

Con becco: Ha un grande becco giallo 