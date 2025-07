Intenditrice nei cruciverba: la soluzione è Esperta

ESPERTA

Curiosità e Significato di Esperta

Non fermarti alla soluzione! Conosci Esperta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Perché la soluzione è Esperta? Intenditrice indica una donna esperta e competente in un determinato campo, capace di interpretare e comprendere con profondità. È spesso usata per chi ha conoscenze specialistiche o un'abilità raffinata in settori come arte, moda o cultura. In breve, rappresenta una donna che sa riconoscere e valorizzare ciò che conta davvero, dimostrando grande sensibilità e competenza.

Come si scrive la soluzione Esperta

Non riesci a risolvere la definizione "Intenditrice"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

S Savona

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T R I I D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORRIDI" TORRIDI

