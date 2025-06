Pratica abile nei cruciverba: la soluzione è Esperta

ESPERTA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Esperta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Esperta.

Perché la soluzione è Esperta? Pratica abile indica una persona che ha molta esperienza e capacità in un determinato campo, dimostrando competenza e sicurezza nelle proprie azioni. È qualcuno che sa come affrontare situazioni complesse con abilità e intuition. In sostanza, si tratta di un individuo che padroneggia bene le proprie competenze, rendendo tutto più facile e efficace. È questa la chiave per essere davvero **esperta**.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Perita ma non defuntaIl medico che pratica le autopsie con finalità legaliSi dice di un ragazzo goffo ma abile al computerPratica alternativa alla valigia

