Il petrolio ne è una miscela
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il petrolio ne è una miscela' è 'Idrocarburi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IDROCARBURI
Perchè la soluzione è Idrocarburi? Gli idrocarburi sono composti chimici costituiti principalmente da carbonio e idrogeno, presenti nel petrolio. Questa miscela naturale si trova sotto terra e viene estratta per essere trasformata in carburanti e altri prodotti utili nella vita quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il petrolio ne è una miscela nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Idrocarburi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il petrolio ne è una miscela
- Risposta: IDROCARBURI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: I__________
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Idrocarburi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il petrolio ne è una miscela". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Con petrolio: Contenitore molto grande usato per il petrolio
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