Il petrolio ne è una miscela

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il petrolio ne è una miscela' è 'Idrocarburi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IDROCARBURI

Perchè la soluzione è Idrocarburi? Gli idrocarburi sono composti chimici costituiti principalmente da carbonio e idrogeno, presenti nel petrolio. Questa miscela naturale si trova sotto terra e viene estratta per essere trasformata in carburanti e altri prodotti utili nella vita quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il petrolio ne è una miscela nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Idrocarburi

In presenza della definizione "Il petrolio ne è una miscela", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Idrocarburi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il petrolio ne è una miscela

Il petrolio ne è una miscela Risposta: IDROCARBURI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: I__________

I__________ Inizia con: I

I Finisce con: I

Le 11 lettere della soluzione

I Imola D Domodossola R Roma O Otranto C Como A Ancona R Roma B Bologna U Udine R Roma I Imola

La soluzione 'Idrocarburi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il petrolio ne è una miscela". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.