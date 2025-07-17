Verbo da mani di fata

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Verbo da mani di fata' è 'Ricamare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RICAMARE

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Perché la soluzione è Ricamare? Ricamare è un'arte antica che consiste nel decorare tessuti attraverso l'uso di fili colorati, creando disegni intricati e dettagliati. Questa attività richiede precisione, pazienza e grande abilità manuale, spesso tramandata di generazione in generazione. Il gesto di ricamare può trasformare un semplice tessuto in un'opera d'arte, dando vita a motivi floreali, geometrici o simbolici. La cura dei dettagli rende ogni pezzo unico e prezioso, evidenziando la maestria dell'artista. Ricamare rappresenta un'espressione di creatività e dedizione.

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Verbo da mani di fata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ricamare

Per risolvere la definizione "Verbo da mani di fata", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ricamare'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Verbo da mani di fata

Verbo da mani di fata Risposta: RICAMARE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: R_______

R_______ Inizia con: R

R Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

R Roma I Imola C Como A Ancona M Milano A Ancona R Roma E Empoli

La soluzione 'Ricamare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Verbo da mani di fata". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.