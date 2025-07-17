Verbo da mani di fata
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SOLUZIONE: RICAMARE
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Perché la soluzione è Ricamare? Ricamare è un'arte antica che consiste nel decorare tessuti attraverso l'uso di fili colorati, creando disegni intricati e dettagliati. Questa attività richiede precisione, pazienza e grande abilità manuale, spesso tramandata di generazione in generazione. Il gesto di ricamare può trasformare un semplice tessuto in un'opera d'arte, dando vita a motivi floreali, geometrici o simbolici. La cura dei dettagli rende ogni pezzo unico e prezioso, evidenziando la maestria dell'artista. Ricamare rappresenta un'espressione di creatività e dedizione.
Verbo da mani di fata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ricamare
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Verbo da mani di fata
- Risposta: RICAMARE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: R_______
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Ricamare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Verbo da mani di fata". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con verbo: Il verbo di chi viene attaccato