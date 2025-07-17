Verbo da mani di fata

Vito Manzione | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Verbo da mani di fata' è 'Ricamare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RICAMARE

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Perché la soluzione è Ricamare? Ricamare è un'arte antica che consiste nel decorare tessuti attraverso l'uso di fili colorati, creando disegni intricati e dettagliati. Questa attività richiede precisione, pazienza e grande abilità manuale, spesso tramandata di generazione in generazione. Il gesto di ricamare può trasformare un semplice tessuto in un'opera d'arte, dando vita a motivi floreali, geometrici o simbolici. La cura dei dettagli rende ogni pezzo unico e prezioso, evidenziando la maestria dell'artista. Ricamare rappresenta un'espressione di creatività e dedizione.

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Verbo da mani di fata nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ricamare

Per risolvere la definizione "Verbo da mani di fata", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ricamare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Verbo da mani di fata
  • Risposta: RICAMARE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: R_______
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

R Roma
I Imola
C Como
A Ancona
M Milano
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Ricamare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Verbo da mani di fata". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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