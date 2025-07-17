Uno Stato... in Germania

Luca Bianchi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uno Stato... in Germania' è 'Land'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAND

Vuoi approfondire la risposta Land? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Land? In Germania, un Land è una regione che fa parte di uno Stato più grande. Questi territori hanno una certa autonomia e gestiscono aspetti locali come l'istruzione e i trasporti. I Land sono fondamentali per organizzare l'amministrazione e garantire che le esigenze delle diverse zone siano ascoltate. La loro presenza contribuisce a una gestione più efficiente e vicina alle comunità che rappresentano.

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Uno Stato... in Germania nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Land

In presenza della definizione "Uno Stato... in Germania", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Land'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Uno Stato... in Germania
  • Risposta: LAND
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: L___
  • Inizia con: L
  • Finisce con: D

Le 4 lettere della soluzione

L Livorno
A Ancona
N Napoli
D Domodossola

La soluzione 'Land' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno Stato... in Germania". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Con germania: La Germania che era oltre il muro 