Uno Stato... in Germania

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uno Stato... in Germania' è 'Land'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAND

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Perché la soluzione è Land? In Germania, un Land è una regione che fa parte di uno Stato più grande. Questi territori hanno una certa autonomia e gestiscono aspetti locali come l'istruzione e i trasporti. I Land sono fondamentali per organizzare l'amministrazione e garantire che le esigenze delle diverse zone siano ascoltate. La loro presenza contribuisce a una gestione più efficiente e vicina alle comunità che rappresentano.

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Uno Stato... in Germania nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Land

In presenza della definizione "Uno Stato... in Germania", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Land'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Uno Stato... in Germania

Uno Stato... in Germania Risposta: LAND

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: L___

L___ Inizia con: L

L Finisce con: D

Le 4 lettere della soluzione

L Livorno A Ancona N Napoli D Domodossola

La soluzione 'Land' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno Stato... in Germania". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.