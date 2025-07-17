Uno Stato... in Germania
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Uno Stato... in Germania' è 'Land'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LAND
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Perché la soluzione è Land? In Germania, un Land è una regione che fa parte di uno Stato più grande. Questi territori hanno una certa autonomia e gestiscono aspetti locali come l'istruzione e i trasporti. I Land sono fondamentali per organizzare l'amministrazione e garantire che le esigenze delle diverse zone siano ascoltate. La loro presenza contribuisce a una gestione più efficiente e vicina alle comunità che rappresentano.
Uno Stato... in Germania nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Land
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Uno Stato... in Germania
- Risposta: LAND
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: L___
- Inizia con: L
- Finisce con: D
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Land' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno Stato... in Germania". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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