Proibizione, rifiuto

Anna Spiotta | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Proibizione, rifiuto' è 'Veto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VETO

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Perché la soluzione è Veto? Il veto è un potere che consente a una persona o a un organismo di opporsi a una decisione o a una proposta, impedendone l'approvazione. Questa forma di proibizione nasce come strumento di controllo e di equilibrio all’interno di istituzioni politiche o organizzazioni, permettendo di bloccare decisioni considerate inaccettabili o dannose. La sua funzione principale è quella di garantire che le scelte siano sottoposte a un attento esame prima di essere adottate, mantenendo così un ordine condiviso.

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Proibizione, rifiuto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Veto

Quando la definizione "Proibizione, rifiuto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Veto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Proibizione, rifiuto
  • Risposta: VETO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: V___
  • Inizia con: V
  • Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

V Venezia
E Empoli
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Veto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Proibizione, rifiuto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con proibizione: Proibizione sacrale 

Con rifiuto: Il rifiuto dei Berlinesi 