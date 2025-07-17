Proibizione, rifiuto
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SOLUZIONE: VETO
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Perché la soluzione è Veto? Il veto è un potere che consente a una persona o a un organismo di opporsi a una decisione o a una proposta, impedendone l'approvazione. Questa forma di proibizione nasce come strumento di controllo e di equilibrio all’interno di istituzioni politiche o organizzazioni, permettendo di bloccare decisioni considerate inaccettabili o dannose. La sua funzione principale è quella di garantire che le scelte siano sottoposte a un attento esame prima di essere adottate, mantenendo così un ordine condiviso.
Proibizione, rifiuto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Veto
Quando la definizione "Proibizione, rifiuto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Veto'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Proibizione, rifiuto
- Risposta: VETO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: V___
- Inizia con: V
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Veto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Proibizione, rifiuto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Proibizione di gettare l amo Rifiuto negazione Rigetto rifiuto Rifiuto diniego Proibizione
Altre definizioni collegate
Con proibizione: Proibizione sacrale
Con rifiuto: Il rifiuto dei Berlinesi