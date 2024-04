La Soluzione ♚ Rifiuto diniego La definizione e la soluzione di 9 lettere: Rifiuto diniego. NEGAZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Rifiuto diniego: La negazione dell'orgasmo, ovvero orgasm denial o teasing & denial (lett. stimolare e negare), è un tipo di pratica sessuale che consiste nel vietare o impedire a un soggetto per un tempo più o meno lungo il raggiungimento dell'orgasmo sessuale. Tale pratica trova particolare diffusione nella comunità BDSM, come forma di disciplina e di dominazione, spesso associata all'umiliazione della persona sottomessa (slave) da parte del suo dominante (Dom). In questo caso, la negazione dell'orgasmo può consistere in un divieto a tempo determinato o indeterminato, di raggiungere il piacere mediante l'autoerotismo, ovvero in una proibizione ... Altre Definizioni con negazione; rifiuto; diniego; Un meccanismo di difesa in psicologia; Rifiuto di lunga durata; Brevissimo rifiuto; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Rifiuto diniego

NEGAZIONE

N

E

G

A

Z

I

O

N

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Rifiuto diniego' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.