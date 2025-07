Una competizione atletica nei cruciverba: la soluzione è Gara

GARA

Curiosità e Significato di Gara

Perché la soluzione è Gara? Una gara è una competizione sportiva in cui diversi atleti si sfidano per raggiungere il miglior risultato, come velocità, resistenza o abilità. Può essere organizzata in vari ambiti, dal running alle discipline di squadra, e rappresenta sempre un'occasione di confronto e crescita personale. In definitiva, una gara mette alla prova le capacità e la determinazione di chi vi partecipa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La competizione di dieci specialità di atleticaCompetizione femminile di atletica di 7 gareNatante da competizioneNota competizione ciclistica del Bel PaeseVigila sul regolare svolgimento di una competizione sportiva

Come si scrive la soluzione Gara

G Genova

A Ancona

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L T C I E O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TEOCOLI" TEOCOLI

