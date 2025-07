Serve per costruire nei cruciverba: la soluzione è Cemento

Curiosità e Significato di Cemento

Perché la soluzione è Cemento? Il cemento è un materiale da costruzione fondamentale, usato per unire e rafforzare strutture come murature, edifici e strade. Derivato da una miscela di calcare, argilla e altri elementi, si indurisce nel tempo, garantendo stabilità e resistenza. Senza il cemento, molte opere edilizie moderne non sarebbero possibili. È davvero il cuore delle costruzioni!

Come si scrive la soluzione Cemento

C Como

E Empoli

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

