Può coprire la bocca canina nei cruciverba: la soluzione è Museruola

Home / Soluzioni Cruciverba / Può coprire la bocca canina

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può coprire la bocca canina' è 'Museruola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUSERUOLA

Curiosità e Significato di Museruola

Hai risolto il cruciverba con Museruola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Museruola.

Perché la soluzione è Museruola? Una museruola è un dispositivo che si può mettere sulla bocca del cane per impedirgli di mordere o abbassare troppo il muso, garantendo sicurezza e controllo. È utile in situazioni come visite veterinarie o momenti di socializzazione, aiutando a prevenire incidenti o comportamenti indesiderati. Conoscere il suo utilizzo è importante per prendersi cura del proprio amico a quattro zampe in modo responsabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può essere caninaPuò essere fotografica itinerante caninaSi può dire senza aprir boccaPuò coprire una feritaPuò essere a bocca chiusa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Museruola

La definizione "Può coprire la bocca canina" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

U Udine

S Savona

E Empoli

R Roma

U Udine

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A A I C L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANALI" CANALI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.