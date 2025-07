La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Peccato capitale connesso ai piaceri della carne' è 'Lussuria' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUSSURIA

Perché la soluzione è Lussuria? Lussuria è uno dei sette peccati capitali, legato all’eccessivo desiderio e piacere sessuale. Rappresenta l’irrefrenabile impulso di soddisfare i piaceri della carne, spesso a discapito della ragione e dei valori morali. È una tentazione che può portare a comportamenti imprudenti e dannosi, sottolineando l’importanza dell’equilibrio tra desiderio e moderazione nella vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ai tempi dei Romani era la capitale del FriuliIl peccato capitale contrario di temperanzaI piaceri ai quali rinuncia il misantropoFornisce un ottima carne ai macellaiUn peccato capitale

L Livorno

U Udine

S Savona

S Savona

U Udine

R Roma

I Imola

A Ancona

A S U M C L M I S A I B T C E E D E L E O T S M C A A O D R I L A R I A

