La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Palma indiana' è 'Areca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARECA

Curiosità e Significato di Areca

Non fermarti alla soluzione! Conosci Areca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Areca.

Perché la soluzione è Areca? Palma Indiana è un termine che si riferisce a una palma tropicale nota anche come Areca. Questa pianta, apprezzata sia per il suo fascino ornamentale sia per le sue proprietà benefiche, viene spesso coltivata in zone calde o come pianta da interno. La parola Areca indica specificamente il genere di questa pianta, simbolo di esotismo e bellezza naturale.

Come si scrive la soluzione Areca

Non riesci a risolvere la definizione "Palma indiana"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

R Roma

E Empoli

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D R T I S E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STEROIDI" STEROIDI

