Non si lasciano turbare facilmente - antitesi nei cruciverba: la soluzione è Emotivi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non si lasciano turbare facilmente - antitesi' è 'Emotivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMOTIVI

Curiosità e Significato di Emotivi

Perché la soluzione è Emotivi? Emotivi indica persone che sentono e reagiscono intensamente alle emozioni, mostrando sensibilità e profondità nei sentimenti. Sono individui spesso influenzati dagli stati d'animo e capaci di empatizzare profondamente con gli altri. Questa caratteristica può rendere più difficile lasciarsi turbare da eventi esterni, poiché riescono a gestire le emozioni con maggiore consapevolezza. In sintesi, essere emotivi significa avere un cuore aperto e coinvolto nel mondo che ci circonda.

Come si scrive la soluzione Emotivi

La definizione "Non si lasciano turbare facilmente - antitesi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

M Milano

O Otranto

T Torino

I Imola

V Venezia

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A I R S A N L A I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALA SINISTRA" ALA SINISTRA

