Molti sono di feltro nei cruciverba: la soluzione è Cappelli

CAPPELLI

Curiosità e Significato di Cappelli

Perché la soluzione è Cappelli? I cappelli sono copricapi tradizionalmente realizzati in feltro, un materiale morbido e resistente ottenuto dalla lavorazione della lana. Sono usati per proteggere dal sole, dal freddo o come accessori di moda. Dall'elegante fedora alle bombette più casual, i cappelli sono un simbolo di stile e praticità, capaci di completare ogni look con un tocco di personalità.

Come si scrive la soluzione Cappelli

Non riesci a risolvere la definizione "Molti sono di feltro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

