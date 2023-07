Sono molti nelle tenute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono molti nelle tenute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ETTARI

Significato/Curiosita : Sono molti nelle tenute

Tenuta contava più di 1500 specie animali. ciò nonostante, molti di questi esemplari sono stati allontanati quando escobar ha cominciato ad essere accusato... L'ettaro (simbolo ha) è una unità di misura dell'area il cui largo utilizzo è riconosciuto dal sistema internazionale di unità di misura pur non facendone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

