Modificato nell aspetto nei cruciverba: la soluzione è Deformato

Home / Soluzioni Cruciverba / Modificato nell aspetto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Modificato nell aspetto' è 'Deformato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DEFORMATO

Curiosità e Significato di Deformato

Approfondisci la parola di 9 lettere Deformato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Deformato? Deformato indica qualcosa che ha subito una modifica nel suo aspetto originale, risultando diverso o alterato. Può riferirsi a oggetti, materiali o persino a parti del corpo che hanno perso la forma naturale a causa di pressioni, incidenti o usi impropri. In sostanza, descrive tutto ciò che non mantiene più le sue caratteristiche initiali, mostrando come le cose possano cambiare nel tempo o sotto stress.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Modificarsi nell aspettoSciatto nell aspettoNell OGM è geneticamente modificatoSomigliante all essere umano nell aspettoKitsch ed esagerato nell aspetto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Deformato

Hai trovato la definizione "Modificato nell aspetto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M I C S H A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MASCHI" MASCHI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.