NEI PRESSI

Curiosità e Significato di Nei Pressi

Hai risolto il cruciverba con Nei Pressi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Nei Pressi.

Perché la soluzione è Nei Pressi? Nei pressi indica una posizione molto vicina o a breve distanza da un punto di riferimento. È un'espressione comune usata per descrivere qualcosa che si trova nelle immediate vicinanze, senza essere necessariamente molto vicino ma comunque facilmente raggiungibile. Questa frase è perfetta per indicare che qualcosa si trova poco lontano, rendendo più semplice orientarsi e trovare ciò di cui si ha bisogno.

Come si scrive la soluzione Nei Pressi

Hai davanti la definizione "Locuzione che significa vicino, a poca distanza" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

E Empoli

I Imola

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S C A A A F M R O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASSAFORMA" CASSAFORMA

