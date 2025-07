La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sono le abitudini di chi disdegna le comodità' è 'Spartane' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPARTANE

Hai risolto il cruciverba con Spartane? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Spartane.

Perché la soluzione è Spartane? Spartane si riferisce a persone che vivono con semplicità e austerità, rinunciando alle comodità per mantenere uno stile di vita essenziale e disciplinato. Sono abituate a sopportare sacrifici, valorizzando l'essenziale e dimostrando forza e determinazione. Chi sceglie di essere spartano sa che la vera ricchezza sta nelle cose semplici e nel controllo delle proprie passioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono le abitudini di chi fa poco motoLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatolaLo sono pansotti e agnolotti

Non riesci a risolvere la definizione "Lo sono le abitudini di chi disdegna le comodità"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

N Napoli

E Empoli

C V C I T H C A I A V I E

Mostra soluzione