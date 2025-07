Li governarono i Gonzaga nei cruciverba: la soluzione è Mantovani

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Li governarono i Gonzaga' è 'Mantovani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANTOVANI

Curiosità e Significato di Mantovani

Hai risolto il cruciverba con Mantovani? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Mantovani.

Perché la soluzione è Mantovani? I Mantovani sono i cittadini di Mantova, una città storica del nord Italia, famosa per il suo ricco patrimonio artistico e culturale. La parola deriva proprio dal nome della città e indica chi vi abita o ha radici in questa affascinante località. Conosciuti anche come Mantovani, rappresentano un pezzo importante della tradizione e identità lombarda, simbolo di storia e cultura.

Come si scrive la soluzione Mantovani

Se "Li governarono i Gonzaga" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

V Venezia

A Ancona

N Napoli

I Imola

