Li cura lo psichiatra nei cruciverba: la soluzione è Alienati

Home / Soluzioni Cruciverba / Li cura lo psichiatra

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Li cura lo psichiatra' è 'Alienati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALIENATI

Curiosità e Significato di Alienati

Vuoi sapere di più su Alienati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Alienati.

Perché la soluzione è Alienati? Alienati indica persone che si sentono distaccate dalla realtà, spesso a causa di problemi mentali o emotivi. Il termine deriva dal latino alienare, cioè allontanare, e descrive chi vive in uno stato di confusione o disconnessione interiore. In parole semplici, sono individui che, per vari motivi, si percepiscono come estranei a sé stessi o al mondo che li circonda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Li batte lo spirito se c èLi avanza lo scontentoLo rilascia chi ci ha in curaLi lava lo sguatteroLi cura l apicultore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Alienati

La definizione "Li cura lo psichiatra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

I Imola

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A Y Y D A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAYDAY" MAYDAY

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.