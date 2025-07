Legati a uno stile di vita non attivo nei cruciverba: la soluzione è Sedentari

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Legati a uno stile di vita non attivo' è 'Sedentari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEDENTARI

Curiosità e Significato di Sedentari

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sedentari più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sedentari.

Perché la soluzione è Sedentari? Sedentari si riferisce a chi conduce uno stile di vita poco attivo, trascorrendo molto tempo seduto o inattivo. Questo modo di vivere può influire sulla salute, aumentando il rischio di problemi come obesità, diabete e malattie cardiache. È importante trovare momenti per muoversi e mantenersi attivi, anche con semplici gesti quotidiani. Mantenersi in movimento è fondamentale per il benessere generale.

Come si scrive la soluzione Sedentari

Hai trovato la definizione "Legati a uno stile di vita non attivo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

