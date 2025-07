La sua basilica fu affrescata da Giotto, Cimabue, Simone Martini e Lorenzetti nei cruciverba: la soluzione è Assisi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La sua basilica fu affrescata da Giotto, Cimabue, Simone Martini e Lorenzetti' è 'Assisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSISI

Curiosità e Significato di Assisi

Vuoi sapere di più su Assisi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Assisi.

Perché la soluzione è Assisi? Assisi è una storica cittadina italiana situata in Umbria, famosa per la sua basilica dedicata a San Francesco, patrono d'Italia. La sua importanza culturale e religiosa si riflette nelle affreschi di grandi artisti come Giotto e Cimabue, che hanno reso il suo centro un capolavoro di arte e spiritualità. Visitarla significa immergersi in un luogo ricco di storia e fede.

Come si scrive la soluzione Assisi

Se ti sei imbattuto nella definizione "La sua basilica fu affrescata da Giotto, Cimabue, Simone Martini e Lorenzetti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

S Savona

I Imola

