Significato della soluzione per: Fu affrescata da michelangelo

È conosciuta in tutto il mondo sia per essere il luogo nel quale si tengono il conclave e altre cerimonie ufficiali del papa (in passato anche alcune incoronazioni papali), sia per essere decorata da opere d'arte tra le più conosciute e celebrate della civiltà artistica mondiale, tra le quali spiccano i celeberrimi affreschi di Michelangelo, che ricoprono la volta (1508-1512) e la parete di fondo (del Giudizio universale) sopra l'altare (1535-1541 circa). Fu costruita tra il 1475 e il 1481 circa, all'epoca di papa Sisto IV della Rovere, da cui prese il nome. La Cappella Sistina (in latino Sacellum Sixtinum), dedicata a Maria Assunta in Cielo, è la principale cappella del Palazzo apostolico, nonché uno dei più famosi tesori culturali e artistici della Città del Vaticano, inserita nel percorso dei Musei Vaticani.

Italiano: Sostantivo: conclave ( approfondimento) m sing(pl.: conclavi) . (religione), (cristianesimo) nel cattolicesimo assemblea dei cardinali, non ancora ottantenni, preposti all'elezione del papa. (architettura) luogo dove i cardinali elettori votano per l'elezione del nuovo papa la cappella Sistina è la sede del conclave.. (per estensione) seduta plenaria. Sillabazione: con | clà | ve. Pronuncia: IPA: /kon'klave/ Ascolta la pronuncia : .