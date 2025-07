La bottiglia per il selz nei cruciverba: la soluzione è Sifone

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La bottiglia per il selz' è 'Sifone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIFONE

Curiosità e Significato di Sifone

Perché la soluzione è Sifone? Sifone è un dispositivo utilizzato in cucina, soprattutto per preparare bibite gassate fatte in casa, come lo selz. Funziona come una bottiglia con un meccanismo a pressione che permette di inserire anidride carbonica, creando una bevanda frizzante e rinfrescante. In poche parole, il sifone trasforma acqua e aromi in una deliziosa bibita frizzante da gustare ovunque.

Come si scrive la soluzione Sifone

La definizione "La bottiglia per il selz" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

I Imola

F Firenze

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B S I R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IRBIS" IRBIS

