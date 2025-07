In una canzone Mina non ne voleva più nei cruciverba: la soluzione è Caramelle

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'In una canzone Mina non ne voleva più' è 'Caramelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARAMELLE

Curiosità e Significato di Caramelle

Perché la soluzione è Caramelle? Le caramelle sono dolciumi morbidi e colorati, spesso associati a momenti di dolcezza e gioia. Simboleggiano piacere, infanzia e piccoli confort quotidiani. La parola richiama anche il piacere di concedersi un momento di dolcezza, magari dopo una giornata difficile. Insomma, le caramelle sono molto più di un semplice dolce: sono un simbolo di allegria e spensieratezza.

Come si scrive la soluzione Caramelle

La definizione "In una canzone Mina non ne voleva più" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A B R A C B I C Mostra soluzione



