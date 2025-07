Importante città dellAustralia Meridionale nei cruciverba: la soluzione è Adelaide

ADELAIDE

Curiosità e Significato di Adelaide

Perché la soluzione è Adelaide? Adelaide è una vivace città dell'Australia Meridionale, famosa per i suoi parchi, i festival culturali e il vino di alta qualità. Fondata nel 1836, rappresenta un importante centro economico e artistico della regione, offrendo un mix di tradizione e innovazione. Con il suo clima mite e paesaggi incantevoli, è una meta ideale per chi cerca natura, cultura e relax in un’unica destinazione.

Come si scrive la soluzione Adelaide

La definizione "Importante città dellAustralia Meridionale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

