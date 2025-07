Il verbo che san Tommaso faticava a coniugare nei cruciverba: la soluzione è Credere

CREDERE

Curiosità e Significato di Credere

Approfondisci la parola di 7 lettere Credere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Credere? Il verbo credere significa avere fiducia, convinzione o accettare qualcosa come vero senza prove certe. È un atto di fede che coinvolge il cuore e la mente, spesso legato alla religione, alle idee o alle persone. Per san Tommaso, credere poteva essere difficile perché richiede apertura e fiducia, anche quando la ragione non dà risposte immediate. Un invito a rivedere il modo di approcciarsi alla verità.

Come si scrive la soluzione Credere

Non riesci a risolvere la definizione "Il verbo che san Tommaso faticava a coniugare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

R Roma

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

