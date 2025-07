Il John che ha diretto The Blues Brothers nei cruciverba: la soluzione è Landis

Home / Soluzioni Cruciverba / Il John che ha diretto The Blues Brothers

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il John che ha diretto The Blues Brothers' è 'Landis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LANDIS

Curiosità e Significato di Landis

Vuoi sapere di più su Landis? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Landis.

Perché la soluzione è Landis? Landis è il cognome del regista John Landis, famoso per aver diretto film cult come *The Blues Brothers*. La sua firma è riconosciuta per umorismo, stile unico e scene memorabili. Quando si parla di Landis nel cinema, si pensa a un maestro capace di mescolare comicità e avventura. È uno dei nomi più influenti dietro le quinte di Hollywood.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: II John che ha diretto Una poltrona per dueJohn : ha diretto Una poltrona per dueIl John regista di The Blues BrothersHa interpretato il dottor John Dorian in ScrubsGabriele : ha diretto La ricerca della felicità

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Landis

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il John che ha diretto The Blues Brothers", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I T N N W O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SWINTON" SWINTON

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.