Il John regista di The Blues Brothers nei cruciverba: la soluzione è Landis

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il John regista di The Blues Brothers' è 'Landis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LANDIS

Curiosità e Significato di Landis

Non fermarti alla soluzione! Conosci Landis più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Landis.

Perché la soluzione è Landis? Landis è il cognome di John Landis, celebre regista statunitense noto per film come The Blues Brothers e Un lupo mannaro americano a Londra. È riconosciuto per il suo stile umoristico e la capacità di mescolare generi diversi, lasciando un'impronta forte nel cinema. La sua influenza si estende alla cultura pop, rendendolo un nome fondamentale nel mondo del cinema.

Come si scrive la soluzione Landis

Stai cercando la risposta alla definizione "Il John regista di The Blues Brothers"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

I Imola

S Savona

