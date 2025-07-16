Il grado di Cadorna e Badoglio

Alessia Mogavero | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il grado di Cadorna e Badoglio' è 'Maresciallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARESCIALLO

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Perché la soluzione è Maresciallo? Il grado di Cadorna e Badoglio si riferisce a una posizione militare di alta responsabilità e rispetto, assegnata a figure di comando di grande esperienza. La parola Marezzallo è strettamente collegata a questo livello di autorità, indicando un ufficiale di elevata gerarchia che ha raggiunto una posizione di comando superiore. Questa designazione sottolinea l'importanza del ruolo ricoperto all’interno delle strutture militari e il rispetto conferito a chi ha raggiunto tali livelli. La loro influenza si estendeva anche nelle decisioni strategiche e operative.

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Il grado di Cadorna e Badoglio nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Maresciallo

Per risolvere la definizione "Il grado di Cadorna e Badoglio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Maresciallo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il grado di Cadorna e Badoglio
  • Risposta: MARESCIALLO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Schema utile: M__________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Le 11 lettere della soluzione

M Milano
A Ancona
R Roma
E Empoli
S Savona
C Como
I Imola
A Ancona
L Livorno
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Maresciallo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il grado di Cadorna e Badoglio". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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