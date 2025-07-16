Il grado di Cadorna e Badoglio
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il grado di Cadorna e Badoglio' è 'Maresciallo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MARESCIALLO
Vuoi approfondire la risposta Maresciallo? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Maresciallo? Il grado di Cadorna e Badoglio si riferisce a una posizione militare di alta responsabilità e rispetto, assegnata a figure di comando di grande esperienza. La parola Marezzallo è strettamente collegata a questo livello di autorità, indicando un ufficiale di elevata gerarchia che ha raggiunto una posizione di comando superiore. Questa designazione sottolinea l'importanza del ruolo ricoperto all’interno delle strutture militari e il rispetto conferito a chi ha raggiunto tali livelli. La loro influenza si estendeva anche nelle decisioni strategiche e operative.
Il grado di Cadorna e Badoglio nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Maresciallo
Per risolvere la definizione "Il grado di Cadorna e Badoglio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Maresciallo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il grado di Cadorna e Badoglio
- Risposta: MARESCIALLO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: M__________
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Maresciallo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il grado di Cadorna e Badoglio". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Grado militare Quelli di primo grado ci sono più vicini Indica il grado Fahrenheit Il grado massimo Un prodotto in grado di sanificare gli ambienti e evitare il contagio
Altre definizioni collegate
Con grado: Il grado di istruzione
Con cadorna: Sostituì Cadorna