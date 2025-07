Fondi agricoli nei cruciverba: la soluzione è Poderi

PODERI

Curiosità e Significato di Poderi

La parola Poderi è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Poderi.

Perché la soluzione è Poderi? I fondi agricoli sono terreni destinati all’attività agricola, come coltivazioni e allevamenti. Spesso chiamati anche poderi, rappresentano le proprietà rurali dove si svolge il lavoro agricolo, simbolo di tradizione e produzione alimentare italiana. Questi spazi sono fondamentali per mantenere vive le pratiche agricole e preservare il paesaggio rurale. Un patrimonio prezioso per la nostra cultura e il nostro territorio.

Come si scrive la soluzione Poderi

Hai davanti la definizione "Fondi agricoli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

R Roma

I Imola

