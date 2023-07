Diffusa caffettiera domestica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diffusa caffettiera domestica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MOKA

Significato/Curiosita : Diffusa caffettiera domestica

Caffè che si desidera ottenere; la capienza della caffettiera si misura in tazze o in persone. a caffettiera smontata, si pone l'acqua nella caldaia fino a... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi moka (disambigua). la moka è una caffettiera (o macchina per il caffè) ideata da alfonso bialetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

