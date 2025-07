È il contrario di first nei cruciverba: la soluzione è Last

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È il contrario di first' è 'Last'.

LAST

Curiosità e Significato di Last

Approfondisci la parola di 4 lettere Last: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Last? Last significa l'ultimo in ordine o nel tempo. È usato per indicare ciò che arriva alla fine di una sequenza, come l'ultimo giorno, l'ultimo elemento o la conclusione di qualcosa. Se pensi a una gara, il last è chi ha concluso per ultimo. In breve, rappresenta ciò che viene dopo tutto il resto e chiude un ciclo.

Come si scrive la soluzione Last

Stai cercando la risposta alla definizione "È il contrario di first"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

S Savona

T Torino

