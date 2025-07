Dotare di tutto ciò che serve nei cruciverba: la soluzione è Corredare

CORREDARE

Curiosità e Significato di Corredare

Perché la soluzione è Corredare? Corredare significa fornire tutto ciò che è necessario o utile per completare o migliorare qualcosa. Può riguardare persone, oggetti o ambienti, assicurando che siano dotati di tutto il necessario per funzionare al meglio. È come preparare con cura un pacchetto completo, affinché nulla manchi e tutto sia pronto all’uso. Un termine che sottolinea l’importanza della completezza e dell’attenzione ai dettagli.

Come si scrive la soluzione Corredare

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

