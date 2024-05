La Soluzione ♚ Tramutava in oro tutto cio che toccava La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MIDA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Tramutava in oro tutto cio che toccava. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Tramutava in oro tutto cio che toccava: Mummificato che porta con sé la magia antica. professor nabor – inventore di un dispositivo a raggio che tramutava temporaneamente le persone in mostri senza... Mida (in greco antico: da, Mídas, mentre il latino Mydas corrisponde ad un'errata trascrizione), figlio di Zeus e di Cibele, (o adottivo secondo alcune fonti) di Gordio e di Cibele, fu un mitico re della Frigia. È celebre nella cultura occidentale il suo proverbiale tocco d'oro, la capacità di trasformare in metallo prezioso qualsiasi cosa toccasse, donatagli da Dioniso. Come il padre Gordio è considerato fondatore della capitale frigia Gordio, a lui sono attribuite le fondazioni della città frigia di Midea e (secondo Pausania) di Ancyra (l'attuale capitale turca Ankara).

Altre Definizioni con mida; tramutava; tutto; toccava;