PAGARE

Curiosità e Significato di Pagare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Pagare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pagare? PAGARE significa dare del denaro in cambio di un prodotto, un servizio o come riconoscimento per un lavoro svolto. È il gesto di saldare un debito o di acquistare qualcosa, garantendo che chi fornisce il bene o il servizio riceva quanto gli spetta. In breve, pagare è l'atto di mettere una somma di denaro a disposizione di qualcuno per ottenere ciò che desideri o di cui hai bisogno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dare il via a un progettoDonare senza dareDare da mangiareIl dovuto compensoÈ come dire alle dipendenze per denaro

Come si scrive la soluzione Pagare

P Padova

A Ancona

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

