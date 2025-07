Contrassegnare con strisce nei cruciverba: la soluzione è Listare

Home / Soluzioni Cruciverba / Contrassegnare con strisce

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Contrassegnare con strisce' è 'Listare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LISTARE

Curiosità e Significato di Listare

La parola Listare è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Listare.

Perché la soluzione è Listare? Listare significa creare un elenco o una serie di elementi, spesso scrivendoli uno sotto l’altro. È un modo semplice per organizzare informazioni, come fare una lista della spesa o annotare punti importanti. In ambito digitale, si riferisce anche a mettere in elenco file o dati. Insomma, listare è un modo pratico per mettere ordine e chiarezza nei dettagli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Strisce di cuoioUn supereroe a stelle e strisce dei fumettiHa il mantello a strisceFregiare con strisceLa marca delle tre strisce

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Listare

La definizione "Contrassegnare con strisce" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T A R E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RENATA" RENATA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.