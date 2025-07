Celeberrima serie tv britannica di fantascienza nei cruciverba: la soluzione è Doctor Who

DOCTOR WHO

Curiosità e Significato di Doctor Who

La parola Doctor Who è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Doctor Who.

Perché la soluzione è Doctor Who? Doctor Who è una celebre serie TV britannica di fantascienza che racconta le avventure di un alieno chiamato Dottore, che viaggia nel tempo e nello spazio a bordo del TARDIS. La frase Celeberrima serie tv britannica di fantascienza si riferisce a questa iconica produzione, amata da generazioni. Un classico che ha rivoluzionato il genere, lasciando un segno indelebile nella cultura pop mondiale.

Come si scrive la soluzione Doctor Who

Se "Celeberrima serie tv britannica di fantascienza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

O Otranto

C Como

T Torino

O Otranto

R Roma

W Washington

H Hotel

O Otranto

