La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Candidato a una nomina' è 'Aspirante'.

ASPIRANTE

Curiosità e Significato di Aspirante

Aspirante

Perché la soluzione è Aspirante? Un aspirante è chiunque desideri ottenere una posizione o un titolo, come un lavoro, una nomina o una carica pubblica. È qualcuno che ambisce a essere scelto o riconosciuto, ma ancora non ha ottenuto ufficialmente quel ruolo. La parola indica quindi una persona in attesa di essere confermata o selezionata, con la speranza di realizzare il proprio obiettivo.

Come si scrive la soluzione Aspirante

Stai cercando la risposta alla definizione "Candidato a una nomina"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

P Padova

I Imola

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

