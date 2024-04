La Soluzione ♚ Nomina La definizione e la soluzione di 8 lettere: Nomina. ELEZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nomina: L'elezione è un metodo di scelta del titolare o dei titolari di un ufficio da parte dei membri di un collegio, corpo elettorale o altra collettività, che sono chiamati a esprimere le loro preferenze attraverso il voto per una o più persone o per un insieme di persone (una lista), voti che vengono poi trasformati in una scelta collettiva sulla base di regole prestabilite. Nel caso il collegio sia chiamato a scegliere i suoi stessi membri, si parla invece di cooptazione. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'elezione è un metodo di scelta del titolare o dei titolari di un ufficio da parte dei membri di un collegio, corpo elettorale o altra collettività, che sono chiamati a esprimere le loro preferenze attraverso il voto per una o più persone o per un insieme di persone (una lista), voti che vengono poi trasformati in una scelta collettiva sulla base di regole prestabilite. Nel caso il collegio sia chiamato a scegliere i suoi stessi membri, si parla invece di cooptazione. elezione ( approfondimento) f (pl.: elezioni) (politica) voto mediante il quale una persona è nominata a un ufficio Sillabazione e | le | ziò | ne Pronuncia IPA: /ele'tsjone/ Etimologia / Derivazione dal latino electio, derivazione di eligere ovvero "scegliere" Sinonimi designazione, nomina, incarico, investitura

ballottaggio, votazione

ballottaggio, votazione (letterario) scelta, preferenza Parole derivate rielezione Termini correlati eleggere, elettivo, eletto, elettorale, elettorato, elettore

ELEZIONE

