GINEPRI

Curiosità e Significato di Ginepri

Perché la soluzione è Ginepri? I ginepri sono arbusti sempreverdi delle conifere, caratterizzati da foglie a forma di aghi e bacche bluastre. Crescono in ambienti vari, dal Mediterraneo alle zone più fredde, e sono spesso utilizzati come piante ornamentali o per formare siepi. La loro resistenza e il tipico aspetto li rendono simbolo di longevità e forza della natura. Un vero esempio di resilienza vegetale.

Come si scrive la soluzione Ginepri

Non riesci a risolvere la definizione "Arbusti delle Conifere"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

I Imola

N Napoli

E Empoli

P Padova

R Roma

I Imola

