Fa ansare anche l ozioso

Sostantivo

Curiosità su: L'asma (dal greco sµa, «affanno») è una sindrome caratterizzata da aumento delle resistenze presenti nelle vie aeree, a seguito di spasmi della muscolatura bronchiale, spesso associato ad edema della mucosa e aumento delle secrezioni. La causa scatenante è solitamente una reazione allergica a seguito di sensibilizzazione della mucosa da allergeni. Si presenta in forma accessuale, con periodi asintomatici alternati a periodi di crisi. Talvolta decorre in forma cronica. Vi giocano un ruolo importante numerose cellule, in particolare i mastociti, i granulociti eosinofili e i linfociti T. Nei soggetti predisposti questa infiammazione provoca episodi ricorrenti di respiro sibilante e fischiante, difficoltà respiratoria, senso di costrizione toracica e tosse. Tali episodi si presentano generalmente "a crisi" lasciando periodi di relativo benessere fra una crisi e l'altra. I sintomi elencati sono di solito associati con diffusa, ma variabile broncorestrizione reversibile dopo terapia con broncodilatatori o spontaneamente.

asma ( approfondimento) m e f

(medicina) patologia caratterizzata da difficoltà nel respiro in Italia, alla fine degli anni '90, una bambina morì per asma

Sillabazione

à | sma

Pronuncia

IPA: /'azma/

Etimologia / Derivazione

dal latino asthma, che deriva dal greco antico sµa ossia "affanno"

Sinonimi

affanno, difficoltà respiratoria, dispnea, rantolo, respiro affannoso,

(gergale) fischio

Contrari

respirazione regolare

