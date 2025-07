Alimento ricavato dalla sugna nei cruciverba: la soluzione è Strutto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Alimento ricavato dalla sugna' è 'Strutto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRUTTO

Curiosità e Significato di Strutto

La parola Strutto è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Strutto.

Perché la soluzione è Strutto? Strutto è un termine che indica il grasso ricavato dalla sugna, ovvero il grasso di maiale utilizzato in cucina. Viene spesso impiegato per cucinare, insaporire o come componente di alcune ricette tradizionali italiane. Questo ingrediente, molto apprezzato nella cucina contadina, dona sapore e consistenza ai piatti, rappresentando un vero e proprio tesoro gastronomico della nostra cultura culinaria.

Come si scrive la soluzione Strutto

Se "Alimento ricavato dalla sugna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

R Roma

U Udine

T Torino

T Torino

O Otranto

