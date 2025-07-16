Sono quasi tutti musulmani

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono quasi tutti musulmani' è 'Arabi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARABI

Perchè la soluzione è Arabi? Gli arabi sono persone di origine musulmana, molte delle quali vivono in paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. La loro cultura e lingua sono profondamente legate alla religione islamica, che influenza aspetti quotidiani della vita e le tradizioni di queste comunità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono quasi tutti musulmani nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Arabi

Se la definizione "Sono quasi tutti musulmani" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Arabi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Sono quasi tutti musulmani
  • Risposta: ARABI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: A____
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

A Ancona
R Roma
A Ancona
B Bologna
I Imola

La soluzione 'Arabi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono quasi tutti musulmani". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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