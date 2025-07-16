Sono quasi tutti musulmani
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sono quasi tutti musulmani' è 'Arabi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARABI
Perchè la soluzione è Arabi? Gli arabi sono persone di origine musulmana, molte delle quali vivono in paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. La loro cultura e lingua sono profondamente legate alla religione islamica, che influenza aspetti quotidiani della vita e le tradizioni di queste comunità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sono quasi tutti musulmani nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Arabi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sono quasi tutti musulmani
- Risposta: ARABI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: A____
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Arabi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono quasi tutti musulmani". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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