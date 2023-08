Ne fan parte quasi tutti gli Stati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne fan parte quasi tutti gli Stati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ONU

Significato/Curiosita : Ne fan parte quasi tutti gli stati

Nascita di lee, la famiglia fece vivere gran parte dell'adolescenza del figlio fra hong kong e gli stati uniti, dove lee frequentò un corso di laurea... Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ne fan parte quasi tutti gli Stati : parte; quasi; tutti; stati; La specie alla quale apparte niamo; Riporta i voli in parte nza; Fa parte del tailleur; La parte più appassionante della corsa; parte della casa con più porte; In bagno è quasi sempre sovrastato da uno specchio; quasi nulla; Donna quasi analfabeta; quasi unici; Fioca quasi afona; I parapiglia in cui tutti si pestano; tutti vogliono in prima canta Ligabue; Una canzone di Fabrizio De André: tutti morimmo; tutti i dati fisici; Lo è l assemblea alla quale intervengono tutti ; Il più nordico degli stati Uniti; Sono stati sostituiti dai CD; Un campione stati stico; SpA : Italia = : stati Uniti; Sharon stati sta israeliano;

